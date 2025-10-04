Haberler

Midyat'ta Eşeğe Çarpan Otomobilin Kazasında 1 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, eşek üzerine giden 66 yaşındaki Beşir Ç. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken, Beşir Ç. hastaneye kaldırıldı, yaralı eşek ise hayvan barınağına götürüldü.

MARDİN'in Midyat ilçesinde eşek üzerinde giderken otomobilin çarptığı Beşir Ç. (66) ile hayvan yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Beşir Ç.'nin üzerinde olduğu eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç. ve eşeği yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beşir Ç., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Beşir Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri ise yaralı eşeği tedavi için hayvan barına götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
