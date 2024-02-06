Midyat'ta Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Program Düzenlendi
Midyat ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa ilçe müftüsü, belediye başkan yardımcısı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte çorba ikramı da yapıldı.
Midyat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.
Tarihi Cevat Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.