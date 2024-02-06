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Midyat'ta Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Program Düzenlendi

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Midyat ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa ilçe müftüsü, belediye başkan yardımcısı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte çorba ikramı da yapıldı.

Midyat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.

Tarihi Cevat Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Belediye Yaşam Güncel Haberler

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