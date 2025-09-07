Haberler

Midyat'ta Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde bir beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen beton mikseri ile motosiklet dün Bağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklettekilerden B.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

H.A. ise ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
