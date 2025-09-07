Midyat'ta Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen beton mikseri ile motosiklet dün Bağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklettekilerden B.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

H.A. ise ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.