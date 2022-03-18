Midyat'ta Beraat Kandili dualarla idrak edildi
AA - Selahattin Erol - Güncel
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Midyat ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Midyat ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Midyat İlçe Müftülüğünce, Hacı Hasan Gündüz Camisinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, dualar edildi.
Midyat Belediyesi, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
AA / Selahattin Erol - Güncel