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Midyat'ta Bağlar Mahallesinde Sondaj Kuyusu Açıldı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesinde açılan sondaj kuyusuyla içme ve kullanma suyu sorunu çözüldü. Mahalle sakinleri artık su sıkıntısı yaşamayacak.

Midyat ilçesinin Bağlar Mahallesinde açılan sondaj kuyusuyla su sorunu giderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MARSU), 410 metre derinliğinde açılan sondaj kuyusuyla Bağlar Mahallesinde içme ve kullanma suyu sorunu sona erdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında su kuyusunun mevcut şebeke hattına entegrasyonunu sağlamak amacıyla 350 metre uzunluğunda hat döşemesi gerçekleştirildi. Kuyunun işlemleri tamamlandıktan sonra mahalleye su akışı sağlandı.

Bağlar Mahalle muhtarı Edip Doğan, mahallede içme suyunun yetersiz olduğunu belirterek, "Artık su yetmeme durumu yaşamayacağız. Vatandaşımız rahat edecek. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in girişimleri sonucu su sorunumuz çok şükür bitti. Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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