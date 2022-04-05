Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı - Haberler

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Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

AA - Selahattin Erol - Güncel
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Midyat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Midyat ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Midyat ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Midyat Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen çalıştay, Halk Eğitim Merkezi (HEM) konferans salonunda başladı.

Çalıştay, 2 gün sürecek.

Çalıştayın açılışına Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Tomruk ve çok sayıda davetli katıldı.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Güncel, Haberler

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