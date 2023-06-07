Midyat'ta asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Güncel Haberler
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Bulvarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Bulvarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ve Yunus ekipleri, Cumhuriyet Bulvarında huzur uygulaması yaptı.
Denetleme noktalarında durdurulan araçlar trafik yönünden incelenirken, sürücülere Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı.
Denetimler ilçenin farklı noktalarında devam etti.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel