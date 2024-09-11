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Midyat'ta Arkadaşlarıyla Vakit Geçiren Genç Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Feyzullah Tuna (15), fenalaşarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada fenalaşan Feyzullah Tuna (15), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerine yakın boş bir arsada arkadaşlarıyla vakit geçiren 8'inci sınıf öğrencisi Feyzullah Tuna, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kurtarılamadı. Feyzullah Tuna'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şırnak Mardin Midyat Güncel Yaşam İdil

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