Midyat'ta Apartmanda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağlar Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı