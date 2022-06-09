Midyat'ta Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı yapıldı - Haberler

Midyat'ta Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı yapıldı
Midyat Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen "Midyat Yeteneklerini Keşfediyor Projesi" kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı Yolbaşı İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Midyat Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen "Midyat Yeteneklerini Keşfediyor Projesi" kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı Yolbaşı İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Açılış törenine, Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Zahuran Derneği Başkan Yardımcısı Alaaddin Acar, Okul Müdürü Abdullatif Acar, dernek yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Solmaz, törende, atölyenin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Yapılan bu tür çalışmaların, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağını kaydeden Solmaz, "Eğitim öğretim ortamlarını donatım açısından zenginleştirecek. Atölyenin faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedİ.
Daha sonra açılışı yapılan atölye gezildi.