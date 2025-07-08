Mardin'de 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen 9 kişi anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, 8 Temmuz 1987 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen 7'si çocuk, 2'si kadın toplam 9 kişi, saldırının 38'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Midyat ilçesine bağlı, Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen Yuvalı'da; 8 Temmuz 1987'de PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda şehit olan Harbiye Dağ (16), Sinan Dağ (12), Lokman Dağ (10), Hüseyin Dağ (7), Türkan Dağ (4) ve Mehmet Sıraç Dağ (1) kardeşler ile kuzenleri Mehmet Salih Dağ (6), babaanneleri Ardahan Dağ (70) ve akrabaları Rukiye Dağ (25) için anma töreni düzenlendi. Yuvalı Mahallesi ve Başyurt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Midyat Jandarma Komando Tabur Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Büyükhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sema Abanoz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Kadir Akyol, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Başyurt Mezarlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz tarafından şehitler için dua edildi.

'EN ÇOK ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'

Törenin ardından taziye evinde konuşan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, "1987 yılının 8 Temmuz tarihinde acı bir olay yaşanmış Başyurtumuzda, Yuvalı Mahallemizde. Az önce olayın yaşandığı yeri de ziyaret ettik. Çoluk çocuk demeden birçok masum insanın adeta katledildiği bir an yaşanmış burada. Tabi milletimizin bağrına geçmişten günümüze birçok acı düştü. Acı olay yaşandı bu topraklarda. Ama tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Latife teyzemizin evlatları ve eşi rahmetli olmuş. Rabbim sabrını artırsın. Geçmişten günümüze şehadete erişen tüm vatandaşlarımıza rabbimden rahmet diliyorum. Tabi bu acı olayların tekrar bu memlekette, ülkemizde yaşanmamasını da yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. İç ve dış mihraklara fırsat vermesin. İnşallah bundan sonra da hem iyi günümüzde hem kötü günümüzde bir ve beraber olmayı Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

'ANNEM ONLARI KURTARMAYA GİDERKEN ŞEHİT EDİLDİ'

Saldırıda annesi Rukiye Dağ'ı kaybeden Mehmet Şirin Dağ, "Dayımın evine baskın yapıldı. Çocuklar zaten yatıyorlardı, onları katlettikten sonra annem de evden çıkıyor onların imdadına geliyor. Annemi de yolda yakalayıp öldürdüler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bugünden sonra zaten Erdoğan ve Sayın Bahçeli taşın altına elini koydular. Bir barış süreci içerisindeyiz. Gerekirse biz de destekliyoruz" diye konuştu.