Midyat'ta 3. etap doğalgaz çalışmalarına başladı

Midyat Belediyesi ve Akmercan Doğalgaz A.Ş işbirliği ile ilçede devam eden doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının 3'üncü etabına düzenlenen törenle başladı.

3. etap Doğalgaz temel atma törenine, Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, Gölcük Mahalle Muhtarı Murat Başar, firma çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, Midyat ilçesinde 2022 yılı yatırım programı kapsamında 43 kilometrelik doğalgaz yatırımı planlandığı kaydetti.

Kurt, "Akmercan Doğalgaz 2022 yılı yatırım programı kapsamında Midyat ilçemizde 43 kilometrelik doğalgaz yatırımı planlanmıştır. Merkez Gölcük, Bağlar ve Seyitler Mahallelerinde planlanan cadde ve sokaklarda doğalgaz altyapı çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında ilçede 7 bin abone daha doğalgaz arzı sağlanmış olacaktır. Böylece 2022 yılı sonunda 16550 adet aboneye ulaşılmayı hedeflemekteyiz." Dedi.

Daha önce, Bahçelievler, Ortaçarşı, Ulucami, Yenimahalle ve Yunusemre mahallelerinin tamamına doğalgaz arzı sağlanmıştı.

Bültenler / Güncel