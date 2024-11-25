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Midyat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Midyat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Milli İrade İlkokulu'nda şiirler okundu ve aday öğretmenler yemin etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen ilk törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Milli İrade İlkokulunda devam eden programda, şiirler okundu ve oratoryo sahnelendi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, burada bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Alaattin Erkan, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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