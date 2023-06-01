Midyat'ta 2. Noterlik Hizmete Girdi

Midyat ilçesinde 2. Noterlik hizmete girdi. Belediye Başkanı Veysi Şahin, 2. Noter Fuat Şenoğlu'nu ziyaret etti. Yeni noterin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahin, ilçede önemli bir eksikliğin giderildiğine inandığını belirtti.

Midyat ilçesinde 2. Noterlik hizmete girdi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, 2. Noter Fuat Şenoğlu'nu ziyaret etti.

Vatandaşların noterlik işlerini daha hızlı şekilde yapması açısından ilçede yeni bir noterin açılmasının önemli olduğunu kaydeden Şahin, "Yeni noterin ilçeye hayırlı olmasını diliyorum. İlçede önemli bir eksikliğin giderildiğine inanıyorum." dedi.

Şenoğlu da, Şahin'in ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.