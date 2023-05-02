Midyat'ta '1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu' başladı

1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu Midyat ilçesinde başladı.

Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde Süryaniler tarafından organize edilen ve bir düğün salonunda düzenlenen sempozyuma yurt dışından da katılım sağlandı.

Sempozyumda konuşan Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı Yusuf Beğtaş sempozyumun Midyat'ta başladığını, Şırnak'ta devam edeceğini belirterek, amaçlarının Süryani kültürünü hem tanımak hem de tanıtmak olduğunu ifade etti.

Beğtaş, "Ayrıca bu kültürün derinliklerinde yatan kardeşlik anlayışını da gün ışığına çıkarmak, ortak yaşam adına, bölgemizin, ülkemizin geleceği adına bilimsel olarak farklı katkılar sunmaktır." dedi.

Mezopotamya Çalışmaları Enstitüsü Kültür Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Çelebi, "Bu, Süryaniler tarafından organize edilen ilk sempozyumdu. Zengin bir program hazırladık. Süryanilerin tarihini, kültürünü, dilini, sanatsal anlamdaki başarılarını bilimsel anlamda yapılan çalışmalarla ve sunumlarla anlatan bir sempozyum hazırladık." ifadelerini kullandı.

Çelebi, sempozyumun önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam etmesini diledi.

Almanya'dan sempozyum için gelen Süryani Aziz Amno ise bu sempozyum ile kültürlerini tanıtmak istediklerini belirtti.