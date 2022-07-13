Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, şehit polis Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Velit Bekdaş mezarını ziyaret etti.

Başsavcı Olgun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Bekdaş'ın mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Şehidin ailesini de ziyaret eden Olgun, "Bu kardeşimiz 15 Temmuz'da yapılan saldırıda şehit olmuştu. Allah devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Olgun'a Midyat Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ve personeller de eşlik etti.