Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aralık ayı toplantısında, hükümlülerin ailelerine yapılan yardımlar ve yükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve seminerler konuşuldu.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, hükümlülerin ailelerine yapılan yardımlar, yükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve farkındalık yaratacak seminerlere ilişkin görüşme yapıldı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı.