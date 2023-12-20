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Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

20 Aralık 2023 13:42 Güncelleme: 13:44 Abone Ol

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aralık ayı toplantısında, hükümlülerin ailelerine yapılan yardımlar ve yükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve seminerler konuşuldu.