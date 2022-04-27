Midyat Belediyesince İkinci Halk İftarı Düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Ortaçarşı Mahallesinde Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen ikinci halk iftarı programına, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, eski belde belediye başkanları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Midyat'ta halkın büyük ilgi gösterdiği iftarda Bin 500 kişilik iftar verildi. İftar öncesinde tüm masaları gezen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, halkın Ramazan ayını kutladı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, dün Gölcük mahallesinde düzenlediğimiz iftar programının ardından, bu akşam ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Şahin, "Beş gün sonra idrak edeceğimiz Mübarek Ramazan Bayramını da kutluyorum. İnşallah nice Bayramlarda bir araya geleceğiz" dedi.

AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ise, "Ramazan Ayı bereket, paylaşmak ayıdır. Bugün de hep birlikte aynı sofrasında olacağız" dedi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Şahin, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Çocuklarla ve aileleri ile yakından ilgilendi. Bazı masalardan teşekkür alan Başkan Şahin'e, günlük evlere dağıtılan yaklaşık bin kişilik sıcak yemek için teşekkür ettiler.

Başkan, "Yaptığımız hizmetlerin sizler tarafından beğenilmesi bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Midyat halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Süryani vatandaşlarda katıldı.

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