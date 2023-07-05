Midyat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Midyat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin ana arterleri ve caddelerinde genel temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Veysi Şahin, temizlik çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirtti.

Midyat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı gece ekiplerinin ilçenin ana arterleri ve caddelerinde yeni iş günü öncesi genel temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarihi ilçeyi sürekli temiz tutmak amacıyla çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini bildiren Şahin, "Başta fedakar temizlik çalışanlarımız olmak üzere, zabıtamız ve saha personelimiz görev başında. Çalışmalar aralıksız sürüyor." dedi.