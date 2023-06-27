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Midyat Belediyesi Patlayıcı Madde Satışını Önlemek İçin Denetim Yaptı

Midyat Belediyesi Patlayıcı Madde Satışını Önlemek İçin Denetim Yaptı

Güncel Haberler

Midyat Belediyesi, maytap, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Patlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekiplerin, denetimi sürüyor.

Midyat Belediyesi, maytap, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Midyat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Patlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekiplerin, denetimi sürüyor.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Güncel Haberler

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