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Midyat Belediye Başkanı Şahin, yol çalışmalarını inceledi

AA - Selahattin Erol - Güncel
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Midyat Belediye Başkanı Şahin, yol çalışmalarını inceledi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmalarını incelediŞahin, ilçeye bağlı kırsal Barıştepe ve Mercimekli mahallelerinde yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledi

Şahin, ilçeye bağlı kırsal Barıştepe ve Mercimekli mahallelerinde yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan yol yapım çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Çalışmaların bitmesiyle vatandaşların virajlı ve bozuk yollardan kurtulacağını aktaran Şahin, "Yeni yol tamamlandığında mahallerimize ulaşım daha güvenli hale gelecek. Vatandaşlarımız adına kırsal mahallelerimiz dahil olmak üzere kentin tüm bölgelerindeki yol sorunlarına neşter vuruyoruz. Daha iyi bir Midyat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Selahattin Erol - Güncel

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