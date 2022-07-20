Midyat Belediye Başkanı Şahin'den hayırlı olsun ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Midyat Belediye Başkanı Şahin'den hayırlı olsun ziyareti

AA - Selahattin Erol - Güncel
 - Güncelleme:
Midyat Belediye Başkanı Şahin'den hayırlı olsun ziyareti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi ile Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ziya Burak Gürgah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi ile Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ziya Burak Gürgah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gürgah'ı makamında ziyaret eden Şahin, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Hakimler Savcılar Kurulu Veysi Şahin Cumhuriyet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title