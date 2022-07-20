Midyat Belediye Başkanı Şahin'den hayırlı olsun ziyareti Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi ile Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ziya Burak Gürgah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi ile Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ziya Burak Gürgah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gürgah'ı makamında ziyaret eden Şahin, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. AA / Selahattin Erol - Güncel Hakimler Savcılar Kurulu Veysi Şahin Cumhuriyet Güncel Haberler

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