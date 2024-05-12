Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den Anneler Günü Mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, annelerin karşılıksız sevginin timsali olduğunu belirterek, onların her zaman "baş tacı" olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz, hayatımızın her anında izlerini taşıdığımız, ilk öğretmenimiz, dert ortağımız, sevgi ve şefkatin kaynağı, en kutsal varlığımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin kıymetli eşleri ve anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."