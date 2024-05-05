Midyat Belediye Başkanı Paskalya Bayramı için mesaj yayımladı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Paskalya Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Midyat'ın dünyaya hoşgörü örneği sunan, köklü ve zengin kültür yapısına sahip ender ilçelerden biri olduğunu bildirdi.

Midyat halkının yıllardır dini bayramlarda da aynı hoşgörüyü sergileyerek birbirlerinin bayram sevinçlerini paylaştığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığa karşı sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü esas alan bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, ayrımcılığın her türüne karşı çıkarak farklılıklarımızı zenginlik olarak telakki ediyoruz. Yüzyıllar boyu bir arada yaşayarak birbirinin sevincine ortak olan bizler, farklılıkları birlikte yaşatmayı medeniyet mirasımızın bir gereği olarak görüyoruz. Mardin'de tarih boyunca kader birliği yapmış olan Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inançlarının mensupları, bayramlarını daima saygı, sevgi ve kardeşlik hisleri içinde ortak bir coşkuyla kutlamışlardır. Bu duygu ve düşüncülerle Süryani vatandaşlarımızın, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyor, bayramın ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve sevinç getirmesini temenni ediyorum."