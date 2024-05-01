Midyat Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında ekonomik ve sosyal alanda ilerlemeleri ve refah seviyesinin yükselmesinde gayret sahibi olan işçilerin, alın terleriyle, emekleriyle üretim süreçlerini sürdürerek ülke ve dünyanın her köşesinde ekonomik kalkınmanın yardımcıları olduklarını belirtti.

İşçilerin çalışkanlıkları, azmi ve fedakarlıkları ile toplumların ilerlemesi ve gelişmesinde katkı sağladığını kaydeden Şahin, "Bu vesileyle evlerine helal rızk götürebilmek için gece gündüz demeden çalışan, alın teriyle yoğrulmuş emeklerini, milletimizin ilerlemesi ve refah seviyesinin yükselmesi için harcayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanlarında olduğumu bir kez daha yeniliyor, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.