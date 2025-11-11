Haberler

Midilli Adası'nda Sel Felaketi: Evler ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Güncelleme:
Midilli Adası'nda yaşanan aşırı yağışlar sonucunda Çiknias Nehri'nin taşmasıyla birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel nedeniyle okullar tatil edildi ve bazı kişiler kurtarıldı.

Midilli Adası'nda yaşanan sel nedeniyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Midilli Adası'ndaki sağanak, Çiknias Nehri'nin taşmasına ve sele neden oldu.

Çiknias Nehri'ndeki iki ayrı noktada taşma yaşanması nedeniyle Skala Kallonis ve Kalloni bölgelerinde çok sayıda ev, iş yeri ve okul sular altında kaldı.

Sel nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapanırken, Ada'nın batısındaki okullarda da eğitime ara verildi.

Evlerinde mahsur kalan 5 kişi ise özel ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
