Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi Midilli Adası Limanı'na demir atan turistik gezi teknesinin gönderine çekilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamanın Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine indirildiği bildirildi. Midilli Adası Limanı'na demir atan turistik gezi teknesinin gönderine çekilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamanın Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine indirildiği bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı Midilli Limanı'na yanaşan turistik gezi teknesi, gönderinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi bulunan bir flama taşıyordu. Sahil Güvenlik birimlerinin, durumun denizcilik kanunlarına aykırı olduğuna ilişkin yaptığı uyarının ardından flama indirildi. AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Midilli Adası'na yanaşan teknede Atatürk'ün resmedildiği flama indirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.