Midibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nejdet Tunç, bir midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Havalimanına yolcu taşıyan M.A. (47) idaresindeki 55 AKZ 587 plakalı midibüs, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet Tunç'a (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Tunç, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel