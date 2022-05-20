Midibüste fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi - Haberler

EDİRNE'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför Hasan Büyükuçar (63), midibüsünde fenalaşan erkek yolcusunu midibüsüyle en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. İlk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun fenalaştığı, çevresindekilerin şoförü uyardığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Edirne merkez ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hattında yolcu taşıyan midibüste seyahat eden E.K., hastane dönüşünde araç Atatürk Bulvarı'na geldiğinde aniden fenalaştı. Yolcular durumu midibüsün şoförü Hasan Büyükuçar'a haber verdi. Büyükuçar, aracını hemen en yakın sağlık kuruluşu olan Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Kalp krizi geçirdiği düşünülen E.K.'nin ilk müdahalesini sağlık merkezinde görevli hemşireler yaptı. E.K. daha sonra, çağrılan ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan E.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.