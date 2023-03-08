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Midibüs sürücüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı: 6 öğrenci yaralı

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Midibüs sürücüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı: 6 öğrenci yaralı

Midibüs sürücüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı: 6 öğrenci yaralıANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kaza yapan otomobil ile taksiye çarpamamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı okul servis midibüsü, sitenin bahçesine girdi.

Midibüs sürücüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı: 6 öğrenci yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kaza yapan otomobil ile taksiye çarpamamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı okul servis midibüsü, sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Şenyuva Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. F.P. yönetimindeki 26 DK 932 plakalı otomobil, karşı yönden gelen C.Ş. yönetimindeki 06 T 6861 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Taksi ile aynı yönde giden 06 C 7071 plakalı servis midibüsünün sürücüsü H.D., kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan midibüs, duvarı yıkıp, sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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