Midibüs Şoförü, Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Ulaştırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da halk midibüsü şoförü Mevlüt Akbudak, baygınlık geçiren 77 yaşındaki yolcusunu güzergahını değiştirerek acil hastaneye yetiştirdi. Yolcuların yardımıyla hastaya müdahale edildi.

Aydın'da halk midibüsü şoförü Mevlüt Akbudak, rahatsızlanan yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Efeler ilçesinde dün, Kemer AYKO - Otogar seferini yapan özel halk midibüsünde yolcu olarak bulunan Ayşe Aksoy (77) baygınlık geçirdi.

Aksoy'a ilk müdahale araçtaki yolcular tarafından yapıldı. Midibüs şoförü Akbudak, rahatsızlanan hastayı Aydın Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntülerde yolcu koltuğundaki kadının rahatsızlanması, yolcuların kadına yardım etmesi ve sürücünün yolcuyu yetiştirme çabası yer alıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.