Midibüs Şoförü, Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Ulaştırdı
Aydın'da halk midibüsü şoförü Mevlüt Akbudak, baygınlık geçiren 77 yaşındaki yolcusunu güzergahını değiştirerek acil hastaneye yetiştirdi. Yolcuların yardımıyla hastaya müdahale edildi.
Aydın'da halk midibüsü şoförü Mevlüt Akbudak, rahatsızlanan yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Efeler ilçesinde dün, Kemer AYKO - Otogar seferini yapan özel halk midibüsünde yolcu olarak bulunan Ayşe Aksoy (77) baygınlık geçirdi.
Aksoy'a ilk müdahale araçtaki yolcular tarafından yapıldı. Midibüs şoförü Akbudak, rahatsızlanan hastayı Aydın Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görüntülerde yolcu koltuğundaki kadının rahatsızlanması, yolcuların kadına yardım etmesi ve sürücünün yolcuyu yetiştirme çabası yer alıyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel