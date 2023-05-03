MİDİBÜS KAMYONA ARKADAN ÇARPTI 4'Ü AĞIR 34 YARALI

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 34 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün 10.15 sıralarında Yatağan'ın Madenler mevkiinde meydana geldi. Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 M 7962 plakalı yolcu midibüs, Muğla-Yatağan karayolu üzerinde aynı şeritte seyreden Bünyamin Karabulut idaresindeki 34 DEB 307 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs şoförü Göksel Kocabıyık'ın da arasında bulunduğu 4'ü ağır 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, midibüsün önünde aniden duran kamyona çarptığı görüldü.(DHA)