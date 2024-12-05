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Midesindeki Metal Parçaları Ameliyatla Çıkarılan İnek Sağlığına Kavuştu

Midesindeki Metal Parçaları Ameliyatla Çıkarılan İnek Sağlığına Kavuştu
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Van'ın Tuşba ilçesinde midesinde çivi ve tel parçaları bulunan bir inek, yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Veteriner hekimler, hayvanların dengeli beslenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Van'ın Tuşba ilçesinde midesindeki çivi ve tel parçaları ameliyatla çıkarılan inek sağlığına kavuştu.

Bardakçı Mahallesi'nde besicilik yapan bir vatandaş, hasta ineğini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince yapılan kontrollerde ineğin midesinde metal parçaları tespit edildi.

İneğin midesindeki çok sayıda çivi ve tel parçası yapılan operasyonla çıkarıldı.

Aslan, gazetecilere, sağlıklı ve dengeli beslenmedikleri için hayvanlarda bu gibi durumların oluşabildiğini söyledi.

Çevreye metal atıkların atılmaması gerektiğini belirten Aslan, "Hayvanların yemine mineral madde katkılarının ilave edilmesi gerekiyor. Muayenesini yaptığımız inek merada metal yedi. Aşırı yediği için rahatsızlandı. Yaptığımız başarılı operasyonla ineğin midesindeki çivi ve tel parçalarını çıkardık." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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