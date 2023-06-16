Midede uyuşturucu sevkiyatı

ERZİNCAN - Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. 1,748 gr Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik şehir genelinde çalışma başlatıldı. Bu çerçevede durdurulan yolcu otobüsünde, yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen İran uyruklu M.M.A ve O.A gözaltına alındı. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yapılan tomografi çekimlerinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin midesinden toplam 1,748 gram uyuşturucu çıkarıldı. Yapılan tıbbi müdahale ile M.M.A.'nın midesinden çıkarılan 81 adet 934,96 gram ile O.A.'nın midesinden çıkarılan 67 adet 813,07 gram afyon sakızına el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.