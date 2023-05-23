MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN GELEN ALMAN ADLE, YANGINDA ÖLDÜ

İZMİR'deki bir apartman dairesinde çıkan yangında Almanya vatandaşı Adle Hammude (59), yaşamını yitirdi. Hammude'nin mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Konak ilçesi Eşrefpaşa semti 612 Sokak'taki bir 3 katlı binanın 1'inci katında bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Dairede yapılan kontrolde, Alman vatandaşı Adle Hammude'nin cesedi bulundu. 4 çocuk annesi Hammude'nin cesedi yapılan inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Öte yandan 15 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı olmak için Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve bir yakınının evinde kalan Adle Hammude'nin göğsünde belirlenen kitle nedeniyle ameliyat olamadığı, bu akşam ise Almanya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi.