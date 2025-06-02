Mide Bulandıran Skandal: Tostun İçine Saç Koydu

Mide Bulandıran Skandal: Tostun İçine Saç Koydu
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Sakarya'da bir kadın, yediği tostun içine kendi saçını koyarak 'içinde saç var' diyerek yeni bir tost istedi. Güvenlik kameraları şok edici anları kaydetti.

Mide bulandıran plan kamerada: Güvenlik kamerası gerçeği ifşa etti

Bir kısmını yediği tostun içine kendi saçını koydu, "saç çıktı" diyerek yenisini istedi

SAKARYA - Sakarya'nın en işlek noktalarından Çark Caddesi'nde aperatif dükkanında yaşanan olay, pes dedirtti. Sipariş verdiği ve bir kısmını yediği tostun içerisine kafasından kopardığı saç telini koyan kadın, 'saç çıktı' diyerek tostun yenisini istedi. Mide bulandıran skandal olayı işletmenin güvenlik kamerası ortaya çıkardı.

Mide bulandıran olay, Çark Caddesi'nde bulunan bir aperatif dükkanında meydana geldi. Dükkana oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve "içinde saç var" diyerek çalışana şikayette bulundu. İşletme çalışanları, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Görüntülerde, kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve bu saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, mide bulandıran olay sonrasında görüntüleri sosyal medyada paylaşan işletmede çalışanlar konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - Güncel
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