Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik!

Metaverse kavramıyla birlikte popüler hale gelen sanal gerçeklik gözlüklerine olan eğilim artıyor. Microsoft, HoloLens adını verdiği sanal başlık serisinin ikinci versiyonunu 2019'un Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurmuştu. Şirket, HoloLens 2 sanal başlığının yelpazesini genişletmek için Volkswagen ile ortak hareket edecek.

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HoloLens 2, Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobil ortamına geliyor

Microsoft ve Volkswagen, 2018'den beri HoloLens 2'nin yolda kullanılmasını sağlayacak bir "hareketli platform" programı üzerinde çalışıyordu. HoloLens teknolojisi, zorlu ve hareketli ortamlarda kullanıma uygun olarak üretilse de otomobil sürüşlerinde verimli çalışmıyordu.

İki büyük şirket, artırılmış gerçeklik (AR) başlığı HoloLens'i ulaşıma getirmek için yeni bir ortak çalışma planı duyurdu. HoloLens 2, bir bakıma insanın çevredeki ortamı deneyimleme şeklini taklit etmek için tasarlandı. Eğer ortaklık amacına ulaşırsa, HoloLens 2, trafikte de kullanılabilecek.

Öte yandan serinin devamı olması beklenen HoloLens 3 başlığı, kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. İlk olarak önemli kaynaklar tarafından geliştirme süreci devam eden HoloLens VR başlıklarının 3. versiyonunun iptal edildiği bilgisi söylenmişti.

Şirket, bu söylentilerin ardından geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaparak HoloLens 3 çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini belirtti. Öyle ki bazı kaynaklara göre Microsoft ve Volkswagen ortaklığı, serinin üçüncü versiyonunda da devam edecek.

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