Microsoft, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya operasyonlarını azaltıyor - Haberler

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Microsoft, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya operasyonlarını azaltıyor

AA - Dilara Zengin Okay - Güncel
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Microsoft, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya operasyonlarını azaltıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldığını bildirdi.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldığını bildirdi.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomik görünümdeki değişikliklerin ve Rusya'daki işimiz üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, Rusya'daki operasyonlarımızı önemli ölçüde küçültme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

Yeni satışların askıya alındığı anımsatılan açıklamada, Rus müşteriler için mevcut sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdan etkilenecek çalışanlar ile destek alabilmeleri için yakın bir şekilde çalışıldığı aktarıldı.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde ise 400'den fazla çalışanın bu durumdan etkileneceği bildirildi.

Microsoft, mart ayında Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından teknoloji de dahil olmak üzere pek çok sektörden şirket Rusya'daki operasyonlarını askıya alma veya sonlandırma kararı almıştı.

AA / Dilara Zengin Okay - Güncel

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