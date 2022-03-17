Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi açıldı

Türkiye'ye yatırımlarını sürdüren Microsoft, Microsoft Türkiye bünyesinde faaliyet gösterecek AR-GE merkezinin açılışını yaptı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'in ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ralph Haupter'in katılımıyla düzenlenen açılış töreninde AR-GE merkezinin kuruluş amacı ve odaklanacağı faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, AR-GE merkezi bünyesinde kamu paydaşları ve Türkiye'nin start-up ekosistemi bir araya getirilerek yerli yazılım ve inovasyonda Türk şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yürütülecek.

Microsoft Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan AR-GE merkezi çatısı altında açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler ve yüksek performansta büyük veri işleme alanlarına odaklanılacak.

AR-GE merkezi sayesinde Türkiye'nin bilgisayar mühendisliği alanında yetiştirdiği yeteneklere kendilerini geliştirme ve uluslararası düzeyde uzmanlarla çalışma fırsatı sunulacak.

Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ralph Haupter, AR-GE merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Microsoft'un Türkiye'ye olan inancına işaret ederek, "Global vizyonumuz, müşterilerimizle iş birliği içinde inovasyon yapmamızı kolaylaştırıyor. Merkezimiz Washington'da olmasına rağmen Estonya'dan Hindistan'a dünyanın dört bir yanında bilim insanları ve mühendisler istihdam ediyoruz. En yetkin insan gücüyle müşterilerimizin çeşitliliğini yansıtıyoruz. Türkiye'deki AR-GE merkezi yatırımımız da bu vizyonun bir parçası. Türkiye'de giderek büyüyen ekibimiz açık kaynak gibi stratejik konularda AR-GE çalışmalarına çoktan başladı." ifadelerini kullandı.

"AR-GE merkezindeki mühendis kadromuzu en kısa zamanda 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de bu yıl 30 mühendisle faaliyet göstermeye başlayan AR-GE merkezinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100'ün üzerinde mühendis istihdam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"AR-Ge merkezimiz ile Türkiye'nin en iyi bilgisayar mühendislerine istihdam sağlayarak yazılım alanında yetenek gelişimini desteklemek ve yerli yazılım çözümlerimizin dünyada yayılmasına öncülük etmek istiyoruz. AR-GE merkezimizin şu anki odak alanları hem Microsoft hem Türkiye için stratejik öneme sahip. Açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler, yüksek performansta büyük veri işleme alanları... Burada geliştirilecek olan ürünler Microsoft'un global Azure platformu üzerinden 200 farklı ülkeye sunulacak. AR-GE merkezimizi planlamaya başladığımız ilk günden bu yana ülkemizin önde gelen üniversiteleri ve akademisyenleri ile iş birliği içinde olmayı hedefledik. Normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde AR-GE merkezimizin faaliyetlerini genişletmeyi, doktora ve master öğrencilerini de uluslararası araştırma, makale ve konferans çalışmalarımıza katkı sağlamaları için istihdam etmeyi planlıyoruz."

AR-GE merkezi fikri

Verilen bilgiye göre, Microsoft, Türkiye'deki mühendislik çalışmalarının temelini 2019 yılında Citus Data şirketini satın alarak attı.

Citus Data'nın açık kaynaklı yeni nesil veri tabanı konusunda dünyada öncü çalışmalarını devam ettirme yönünde aldığı stratejik kararla birlikte Microsoft Avrupa ve Türkiye Mühendislik Ekibi Yöneticisi Utku Azman'ın liderliğinde Türkiye'deki mühendislik kadrosuna Türkiye'nin önde gelen bilgisayar mühendisliği programlarından yeni yetenekler katıldı ve bu takım Microsoft içinde alanında öncü bir araştırma ve ürün geliştirme ekibi haline geldi.

Ekibin gösterdiği başarı üzerine Türkiye'ye yaptığı yatırımları artırma kararı alan Microsoft, AR-GE merkezini hayata geçirerek Türkiye'yi uzun vadede dünyadaki sayılı mühendislik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.