Microsoft, oyun konsolu alamayanlara müjdeyi verdi! - Haberler

Microsoft'un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming, hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Yüzlerce oyunu tek bir fiyata sunduğu için "oyunların Netflix'i" benzetmesi yapılan Cloud Gaming'in kapsamı yakında genişleyecek.

Şirketin Xbox deneyimini akıllı televizyonlara getirmek için Xiaomi TV Stick benzeri bir akış çubuğu üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Tamamen bağımsız çalışabilen ve konsola ihtiyaç duymayan cihaz şu ana kadar "Project Hobart" kod adıyla gündemdeyken; Microsoft sessizliğini bozdu ve yeni detaylar paylaştı.

Xbox Cloud Gaming, 'Keystone' ile televizyonlara geliyor

Konuyla alakalı yetkililerden açıklama geldi. Bir Microsoft sözcüsü, Windows Central'a verdiği demeçte, tüketicilere düşük maliyetli bir seçenek sunmak istediklerini ve Xbox deneyimini daha erişilebilir hale getireceklerini belirtti.

Sözcü ayrıca, Keystone'un geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Kullanıma hazır hale gelmesi için biraz daha zaman gerektiğini de belirterek şöyle konuştu:

"Xbox Cloud Gaming vizyonumuzda değişiklik yok. Amacımız insanların istedikleri oyunları diledikleri cihazda ve yerde oynamalarını sağlamaktır. Geçen yıl duyurduğumuz gibi, kod adı Keystone olan ve konsola ihtiyaç duymadan herhangi bir TV'ye veya monitöre bağlanabilen bir oyun akışı cihazı üzerinde çalışıyoruz.

Çabalarımızı sürekli olarak değerlendiriyor, öğrendiklerimizi gözden geçiriyor ve müşterilerimize değer kattığımızdan emin oluyoruz. Keystone cihazının mevcut sürümünden vazgeçme kararı aldık. Gelecekte Xbox Cloud Gaming'i dünya çapında daha fazla oyuncuya sunmamıza olanak sağlayacak yeni bir yaklaşıma odaklanıyoruz."

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Oyun konsolundan farkı ne?

Kısa bir karşılaştırma yapmak gerekirse; Xbox Series X, 8K çözünürlükte oyun oynatabiliyor. Aynı zamanda 120 FPS'e kadar kare hızı, ışın izleme ve değişken izleme teknolojilerini de destekliyor. Fakat her kullanıcının üst seviye bir sisteme ihtiyacı yok.

Xbox Cloud Gaming tabanlı akış cihazı da bu noktada devreye girecek. Elbette konsola alternatif olmayacaktır. Ancak oyun oynamak için yüksek meblağlar ödemek istemeyenler, bu cihaz sayesinde istediklerine ulaşacak.

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