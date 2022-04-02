Microsoft, Nijerya'da 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek - Haberler

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Microsoft, Nijerya'da 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek

AA - Adam Abu - Güncel
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Microsoft, Nijerya'da 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek

Microsoft, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da üç yılda 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek.

Microsoft, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da üç yılda 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Microsoft Başkanı Brad Smith, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi ziyaret etti.

Smith, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, şirketin Nijerya'da 3 yılda 5 milyon kişiye dijital eğitim vereceğini belirtti.

Brad Smith, zaten 300 bin Nijeryalının kurslarının tamamlandığını, 60 bin kişinin de kayıt olduğunu kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari de ülkenin dijital teknolojide daha fazla girişim ve yatırımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Buhari, "Nijerya'daki Afrika Geliştirme Merkezi'nin Microsoft'un Afrika'daki ilk mühendislik merkezi olduğu ve mevcut yatırımın yaklaşık 200 milyon dolar olduğu konusunda bilgilendirildim. Bu merkez Nijeryalılara istihdam sağlayacak." dedi.

Microsoft, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta 200 milyon dolarlık Afrika Geliştirme Merkezi programı başlatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Microsoft, Nijerya, Afrika, Güncel, Haberler

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