Microsoft Mühendisi, İsrail'in Gazze Soykırımına Karşı Protesto Düzenledi

Microsoft Mühendisi, İsrail'in Gazze Soykırımına Karşı Protesto Düzenledi
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Seattle'da düzenlenen 'Build 2025' konferansında Microsoft mühendisi Joe Lopez, şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile olan sözleşmelerini protesto etti. Lopez, etkinlik sırasında Microsoft CEO'sunu Gazze'deki olaylarla ilgili olarak eleştirdi ve şeffaflık çağrısında bulundu.

ABD'de bir Microsoft mühendisi, Seattle kentinde düzenlenen "Build 2025" konferansında Microsoft yönetimini, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle protesto etti.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Microsoft'un Azure yapay zeka hizmetleri ekibinde görev yapan Joe Lopez, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın açılış konuşmasını yarıda keserek "Satya! Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden göstermiyorsun? İsrail'in savaş suçlarının Azure tarafından desteklendiğini neden anlatmıyorsun?" diye bağırdı.

"No Azure for Apartheid" (Apartheide Azure yok) adlı aktivist hareketin üyesi Lopez, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken "Microsoft çalışanı olarak bu soykırıma ortak olmayacağım." ifadesini kullandı.

Medium adlı internet sitesindeki habere göre, Lopez, etkinliğin ardından Microsoft çalışanlarına gönderdiği e-postada, şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile sürdürdüğü sözleşmelerden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

"Microsoft, Filistin halkına yönelik yapılan etnik temizliğe katkı sağlamaya devam ederken sessiz kalamam." ifadesine yer veren Lopez, şirket içi denetimlerin yetersiz olduğunu savunarak daha fazla şeffaflık çağrısı yaptı.

Lopez, şirket yönetiminin Azure teknolojisinin Gazze'de sivilleri hedef almak için kullanıldığı iddialarını reddetmesini, "göz göre göre söylenen bir yalan" olarak nitelendirdi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak Microsoft'un doğru olanı yapma konusunda "ölçülemez bir gücü" olduğunu kaydeden Lopez, İsrail'e sağlanan teknolojik desteğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Microsoft yönetimi tarafından 15 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bulut ve yapay zeka hizmeti sağladığı doğrulanırken, bu teknolojilerin sivillere zarar vermek amacıyla kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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