Microsoft Konferansında Gazze Protestosu: 'Soykırıma Destek Verenler Burada Ne Yapıyor?'

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Seattle'da düzenlenen bir yapay zeka konferansında, Microsoft'un iki yöneticisi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma destek vermekle suçlandı ve protestocu gruplar tarafından sahneye çıkmaları engellendi. Protestolar sonucunda konferans iptal edildi.

NEW ABD'li bilişim şirketi Microsoft'un iki yöneticisi Seattle'daki yapay zeka konferansında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma destek vermekle suçlanarak protesto edildi.

"No Azure for Apartheid" (NoAA) adlı aktivist grup ve bazı sivil toplum örgütü üyeleri, Seattle Üniversitesi'nde düzenlenen "Etik ve Teknoloji Konferansı 2025: Yapay Zekayı Yönetmek" isimli organizasyonda, Gazze'deki Filistinlilere uygulanan soykırımı desteklemekle suçladıkları iki Microsoft yetkilisinin konuşmasını sloganlarla böldü.

Microsoft Yapay Zeka Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mike Jackson ve Microsoft Teknoloji Grubu Kurumsal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Teresa Hutson'un "etik içerikli" bir konferansa konuşmacı olarak davet edilmesi Filistin destekçilerini kızdırdı.

Jackson sunum yaparken, bir protestocu ayağa kalkarak, "Microsoft, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e kod ve yapay zeka satarken buraya gelip nasıl etikten bahsedebiliyorsunuz? Soykırım bir buçuk yıldan uzun süredir devam ederken nasıl insan haklarına saygıdan dem vurabiliyorsunuz?" şeklinde sorular yöneltti.

Protestocu, Jackson'a, Microsoft'un yapay zeka silahlarının Gazze'de kullanımıyla ilgili sorular sormaya devam ederken susturulmaya çalışıldı. Dakikalar içinde Microsoft yöneticisi Jackson ise sahneyi terk etmek durumunda kaldı.

Bir süre salonda devam eden protesto esnasında, "Sorumsuz yapay zeka", "İsrail ile tüm sözleşmeleri hemen sonlandırın" yazılı pankartlar açıldı ve "Microsoft saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun" ve "Yatırımlarını geri çek! Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz!" şeklinde sloganlar atıldı.

Aktivist grubu susturamayan organizatörler çareyi konferansı iptal ederek salonu boşaltmakta buldu.

Tutuklanmakla tehdit edilen aktivistler protestoya salonun dışında devam etti

Salonun dışına çıkarılan aktivistler, protestolarına konferansın yapıldığı binanın atrium bölümünde bir süre daha devam etti.

Filistin bayrağı taşıyan protestocular, "Seattle Üniversitesi, Microsoft'u bu konferansa davet ettiği için utanmalı." şeklinde açıklamada bulundu.

NoAA tarafından yapılan açıklamada, Seattle Üniversitesi yetkililerinin polis çağırdığı ve dağılmamaları durumunda tutuklanmayla tehdit edildikleri kaydedildi.

NoAA Organizatörü Vaniya Agrawal, yazılı açıklamasında, "Yöneticiler, Microsoft ve ortakları hesap verene kadar durmayacağımızı açıkça belirttiğimizde sindiler. Bu sadece her zamanki gibi işlerin aksamasıyla ilgili değil. Bu, savaş makinesinin arkasındaki sunucuları sağlarken, kendisini herkesin iyiliği için bir güç olarak tanımlayan bir şirketin iki yüzlülüğünü, ırkçılığını ve şiddetini ortaya çıkarmakla ilgili." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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