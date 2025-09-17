Microsoft, İngiltere'ye 30 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

SAN FRANCISCO, 17 Eylül (Xinhua) -- Microsoft, 2025-2028 yılları arasında İngiltere'deki yapay zeka altyapısına ve operasyonlara 30 milyar ABD doları tutarında yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten salı günü yapılan açıklamada yatırımın, şirketin bugüne kadar İngiltere'deki en büyük finansal taahhüdü olduğu belirtildi ve plan çerçevesinde ülkenin bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 15 milyar dolar düzeyinde sermaye harcaması yapılacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre yatırımın geri kalan kısmı, ileri araştırma, yapay zeka modeli ve ürün geliştirme, yeni oyun üretimi, veri merkezi operasyonları ve ülke genelindeki müşteri satış ve desteği gibi devam eden faaliyetlere ayrılacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Microsoft'un bu tarihi yatırımı, İngiltere'nin yapay zeka ve ileri teknoloji alanındaki liderliğine duyulan güçlü güvenin bir göstergesidir. Bu taahhüt, dijital altyapımızı güçlendirmek ve binlerce yüksek vasıflı istihdamı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Değişim Planı'mızı hayata geçirirken İngiltere'nin küresel inovasyonun ön saflarında yer almaya devam etmesini de sağlayacaktır" dedi.