Miçotakis ve Sisi'den Gazze Üzerine Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki gelişmeleri ve Mısır'ın ateşkes önerisini değerlendirerek bölgesel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Sisi'nin görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve özellikle de Gazze meselesi ele alındı.

Miçotakis, Mısır'ın Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin son önerisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelere ilişkin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.