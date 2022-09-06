MICIR YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Güncel Haberler SİVAS'ta rampa çıkarken sürüsünün kontrolünden çıkıp geriye kayan mıcır yüklü kamyon, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. SİVAS'ta rampa çıkarken sürüsünün kontrolünden çıkıp geriye kayan mıcır yüklü kamyon, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza, saat 16.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi 12'nci Sokak'ta meydana geldi. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Erdal Sekreter yönetimindeki 58 FP 771 plakalı mıcır yüklü kamyon, rampa çıkarken geriye kaydı. Sekreter'in durdurmaya çalıştığı kamyon, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da bahçe duvarına çarptıktan sonra park halindeki Abdulkadir Altıntaş'a ait 58 FS 756 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Erdal Sekreter kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fen İşleri Müdürlüğü Sivas Belediyesi Güncel Haberler

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