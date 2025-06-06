Michigan Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Takip Ediliyor

Michigan Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Takip Ediliyor
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Michigan Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrenci gruplarını izlemek için özel dedektifler tutarak tartışmalara yol açtı. Öğrenciler takip edildiklerini ve tehditlere maruz kaldıklarını bildiriyor.

ABD'de Michigan Üniversitesinin, Filistin yanlısı öğrenci gruplarını izlemek için özel dedektifler tuttuğu belirtildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Detroit merkezli özel güvenlik şirketi City Shield'e bağlı çalışan sivil görevliler, öğrencileri hem kampüs içinde hem de dışında gizlice takip edip kayda alıyor ve konuşmalarını dinliyor.

Filistin destekçisi öğrenci grubu "Students Allied for Freedom and Equality" (SAFE) üyeleri, birçok kez sivil dedektifler tarafından takip edildiklerini ve bu kişilerin bazı durumlarda tehditkar davranışlar sergilediklerini belirtti.

Öğrenciler, kendilerini takip edenler tarafından hakarete uğradıkları, hatta birinin üzerlerine araba sürdüğü iddiasında bulundu.

Öte yandan Üniversitenin, Haziran 2023-Eylül 2024 döneminde City Shield'in ana şirketine en az 800 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Takip edildiğini belirten öğrenci Katarina Keating, yaşadıkları karşısında hem tedirgin olduğunu hem de yapılan harcamanın "saçmalığını" vurgulayarak, "Aktivist öğrencileri takip etmek için milyonlar harcanması gerçekten akıl almaz." dedi.

Bir başka öğrenci Josiah Walker da uğradığı takip ve iftiralar yüzünden büyük baskı hissettiğini dile getirerek, "Beni hedef almak için harcadıkları çaba inanılmaz. Sadece rahat bırakın." diye konuştu.

Öğrenciler, kendilerini takip eden kişilerin bazen engelli numarası yaptığını, suçlamalarda bulunduğunu ve hatta etraflarındaki masalara oturarak sohbetlerini dinlediğini aktardı.

Michigan Üniversitesi ise konuya ilişkin açıklamasında, uygulanan güvenlik önlemlerinin "kampüs güvenliğini sağlamak amacıyla" yapıldığını ve bireylerin inançlarına ya da bağlı oldukları gruplara göre hedef alınmadıklarını savundu.

Aktivistler ise özel dedektiflerin kullanılmasıyla ilgili ciddi kaygı taşıdıklarını ifade ederek, bu uygulamanın öğrencilerde "soğutucu etki" yaratacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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