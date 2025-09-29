Haberler

Michigan'daki Kiliseye Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Michigan eyaletinde bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırgan, iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sonucunda kilisede yangın çıktı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yerel polis, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, olayın ardından kilisede yangın çıktığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
