Michigan'da "Patrick Lyoya" gösterisi

Gösteri yürüyüşü

Göstericilerin slogan atması

Göstericilerin polis merkezi önünde toplanması

Konuşmacılar ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu. Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Grand Rapids kentinde bir araya gelen "Siyahi Hayatlar Değerlidir" (BLM) hareketi destekçileri, polis şiddetini protesto etti.