Haberler

Michigan'da Kilise Saldırısı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırgan, olay sonrası polisle çatışmaya girmesinin ardından öldürüldü.

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Michigan polisi, Grand Blanc kentindeki bir kilisede Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklayan polis, ayrıca saldırının ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis yangın ve saldırının nedenini henüz belirleyemediklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Türk futbolunun köklü kulübü, 974 gün sonra ilk kez puan kazandı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.